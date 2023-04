La Champions League ha fruttato enormi guadagni alle squadre italiane, specialmente Milan e Inter in semifinale: le cifre

Come rende noto calcioefinanza, questa edizione della Champions League resterà negli annali del calcio italiano non solo per i risultati incredibili conseguiti dalle squadre nostrane, ma anche per i guadagni ricavati. Milan e Inter, ovviamente, in cima alla lista:

INCASSI CHAMPIONS- L’approdo in semifinale di Inter e Milan vale rispettivamente 82 e 85 milioni di euro, quota record per entrambe in Champions. Cifra che sale fino a sfiorare quota 300 milioni considerando anche gli incassi di Napoli (78 milioni) e Juventus (53 milioni, a cui il club bianconero aggiungerà anche i ricavi dall’Europa League). Considerando il fatto che una italiana sarà sicuramente in finale, per le nostre squadre i ricavi complessivi saliranno intorno a quota 315 milioni: mai nella storia recente i club di Serie A hanno incassato così tanto dalla partecipazione all’ex Coppa Campioni.

L’articolo Champions League: incassi da capogiro per le italiane proviene da Inter News 24.

