Calcioefinanza aggiorna sulla situazione giudiziaria del presidente dell’Inter Zhang: domani inizierà l’udienza a Hong Kong

Nuova udienza a Hong Kong per il presidente dell’Inter Steven Zhang.

La China Construction Bank ha infatti iniziato una causa contro il presidente dell’Inter per i debiti finanziari. Le accuse mosse sono di debtor examination: Zhang verrà interrogato riguardo i suoi debiti, avendo la possibilità di presentare documentazioni per scagionarsi. In precedenza era stato condannato a pagare oltre 300 milioni per un debito mai saldato.

La situazione adesso è particolarmente grave e rischia anche una detenzione di tre mesi, commutabile in una pena pecuniaria.

L’articolo Inter: domani Zhang inizia l’udienza a Hong Kong proviene da Inter News 24.

