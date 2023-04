A Empoli si rivede la LuLa: l’Inter torna alla vittoria dopo cinque giornate senza i tre punti

Non è una “grazia” ricevuta, ma una luce per il futuro. È Romelu Lukaku, fermo con la sua ormai celebre esultanza davanti ai tifosi nerazzurri che lo acclamano dopo una doppietta che mancava da una vita. Così da Empoli il belga manda un messaggio a tutti, a se stesso, all’Inter, alla Juve e, soprattutto, al Milan europeo: Rom potrebbe essere tornato semplicemente se stesso, dominante e chirurgico, nel momento più importante della stagione. E questo exploit, fatto di due reti e di un assist da vecchia Lu-La per il gol di Lautaro, arriva il giorno dopo la decisione del presidente Figc Gravina di “graziarlo” dalla squalifica per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì coi bianconeri: questa al Castellani è la migliore prestazione della sua seconda vita da interista e pure una potente autocandidatura per un finale ad alta intensità.

Lo 0-3 contro la squadra di Zanetti interrompe la spirale negativa in campionato di Inzaghi dopo 5 gare senza vittoria e, forse, rimette la rotta sui giusti binari: arrivare quarti ancora si può, basta solo essere l’Inter, quella di un tempo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

