Inter, Baccin a colloquio con Vicario. Il portiere dell’Empoli in pole per il dopo Onana in caso di addio in estate

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Vicario lo si è già accostato all’Inter diverso tempo fa, quando si è ipotizzata la partenza in estate di André Onana.

L’ottima stagione d’esordio in Italia del camerunese ha infatti attirato gli sguardi della ricchissima Premier League e non sarebbe sorprendente per l’Inter ricevere qualche offerta proveniente dall’altra parte della Manica.

L'articolo Inter, Baccin a colloquio con Vicario. Il portiere dell'Empoli in pole per il dopo Onana proviene da Inter News 24.

