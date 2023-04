Le parole di Frank Lampard alla vigilia del quarto di finale del Chelsea contro il Real Madrid in Champions League

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ai quarti di finale contro il Real Madrid. Di seguito le sue parole.

«C’è molto da fare, ma non si sa mai. Mi ricordo che parcheggiammo il bus della squadra al Camp Nou e tra di noi ci dicemmo che saremmo andati a combattere per le nostre vite. Tenemmo duro e l’impresa ci riuscì. avevamo un grande desiderio, altrettanto carattere e un livello alto di talento in un gruppo che ha lottato per anni per vincere una Champions League e, alla fine, ci è riuscito. Il concetto vale anche oggi: una squadra e un gruppo attraverseranno sempre momenti difficili per arrivare a diventare grandi. Sterling? È stato uno dei migliori esterni del mondo per molto tempo, a volte, forse secondo l’opinione di alcune persone, il migliore. Non ricordo quante volte ho detto a giovani attaccanti esterni ‘guarda Raheem Sterling e scopri perché segna 20 gol a stagione’. Penso che sia un grande giocatore, e conto su di lui»,

L’articolo Chelsea, Lampard: «Una squadra attraversa momenti difficili per diventare grande» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG