Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di vari media inglesi del futuro di Conor Gallagher. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Quello che mi ha detto è che vuole restare. Spetta a lui e al club decidere, ma non soffre questo genere di cose. Resta una questione sua e della società. Sono così felice per lui e per la squadra, avevamo bisogno di questo successo».

