Federico Cherubini non lascerà la Juve: il dirigente avrà un nuovo ruolo in bianconero, anche per bypassare l’inibizione

Come riferisce Giovanni Albanese, la Juventus non lascerà andare Federico Cherubini, uomo azienda molto stimato all’interno dell’ambiente bianconero.

Avrà infatti un nuovo ruolo da rivestire a partire dalla prossima stagione. Non operativo, quanto più di strategia, in modo tale da bypassare l’inibizione per un’annata. Si occuperaà infatti di trovare opportunità in campo sportivo per lo sviluppo del club.

