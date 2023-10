Il difensore del Los Angeles F. C. Giorgio Chiellini ha tessuto le lodi dei due difensori nerazzurri ora in nazionale.

Giorgio Chiellini a Planet365 ha riservato parole al miele per due calciatori che potranno essere le future colonne della difesa della nazionale italiana. “Alessandro Bastoni lo conosco meglio perché ho avuto modo di passare con lui gli ultimi due anni in Nazionale. Di lui ho parlato spesso e sempre bene perché lo ritengo uno dei centrali della sua età più forti in circolazione, tra i primi 5 al mondo. Deve solo continuare a lavorare e avere voglia di migliorarsi, come in un normale percorso per un giovane di 24 anni. Alla sua età non ero così forte: se avrà quella costanza mentale e un po’ di fortuna con gli infortuni, sarà un giocatore su cui l’Italia potrà contare per tantissimi anni”.

Giorgio Scalvini

Lodi anche per Scalvini

“Ho incontrato Giorgio Scalvini nell’ultimo raduno prima di lasciare la Nazionale. E’ un bravo ragazzo con tanta potenzialità: più giocano insieme, meglio è. La conoscenza del compagno di reparto aiuta tantissimo a capire quei dettagli, quegli automatismi che, quando vengono naturalmente, consentono di migliorare la performance. Avranno tanto tempo per giocare insieme e mi auguro che possano essere una coppia importante per il futuro dell’Italia, così come quei giocatori che potrebbero essere stati ‘oscurati’ dalla presenza mia e di Leonardo Bonucci”.

