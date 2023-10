È stata diramata la lista ufficiale dei finalisti per il Premio Golden Boy, solo un Italiano e Inter beffata

Ora è ufficiale, ecco la lista dei 25 finalisti del prestigioso premio Golden Boy, premio consegnato da Tuttosport al giovane talento più promettente e talentuoso del mondo. Solo Scalvini per l’Italia, mentre niente da fare per Craboni per l’Inter.

La lista completa

JUDE BELLINGHAM – Real Madrid

JAMAL MUSIALA – Bayern Monaco

XAVI SIMONS – RB Lipsia

ANTONIO SILVA – Benfica

ALEJANDRO BALDE – Barcellona

FLORIAN WIRTZ – Bayer Leverkusen

BENJAMIN SESKO – RB Lipsia

GIORGIO SCALVINI – Atalanta

RASMUS HOJLUND – Manchester United

LEVI COLWILL – Chelsea

JOHAN BAKAYOKO – Psv

MILOS KERKEZ – Bournemouth

ARTHUR VERMEEREN – Anversa

EVAN FERGUSON – Brighton

LUCAS GOURNA-DOUATH – Salisburgo

WARREN ZAIRE-EMERY – Psg

OUSMANE DIOMANDÉ – Sporting Lisbona

ARNAU MARTÍNEZ – Girona

MATHYS TEL – Bayern Monaco

ANDY DIOUF – Lens

