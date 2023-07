Chiellini scrive all’Italia U19 verso la finale: «So cosa provate, gustatevela appieno». Il messaggio dell’ex capitano di Juve e Nazionale

Giorgio Chiellini ha voluto scrivere un bel messaggio all’Italia U19 che questa sera sarà impegnata contro il Portogallo nella fiale dell’Europeo di categoria.

Il suo messaggio: «Mi emoziono ancora oggi al solo ricordo di quella notte avvenuta 20 anni fa: la vittoria dell’Europeo U19 contro il Portogallo (caso vuole lo stesso vostro avversario).

I festeggiamenti in campo, l’abbraccio caloroso con la mia famiglia in tribuna… fu il mio primo trionfo internazionale. Ragazzi, capisco perfettamente cosa state provando in questo momento: le emozioni, la tensione, l’attesa. Affrontate questa finale con un sorriso sul volto e gustatevela appieno, perché fino ad ora avete compiuto qualcosa di straordinario».

