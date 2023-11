Giorgio Chiellini ha parlato a Sky nel post-partita di Milan PSG: queste le parole del difensore italiano

Il difensore Giorgio Chiellini ha analizzato a Sky il match di Champions League tra Milan e PSG terminato 2-1. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Il Milan ha avuto partite difficili con episodi particolari come contro la Juve condizionata dal rosso e dal gol deviato. Si sono create troppo presto delle polemiche rispetto a quello fatto sul campo. L’unica partita che hanno davvero buttato via è stata quella contro l’Udinese sennò avevano sempre giocato bene e sta sera hanno fatto una grande prestazione. Il PSG oggi è stato presuntuoso e non ha marcato bene Leao».

The post Chiellini: «Sul Milan si sono create troppo presto delle polemiche. PSG stasera presuntuoso in questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG