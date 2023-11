Chiesa alla FIGC: «Spalletti ci chiede di vincere col dominio del gioco. Farlo con la palla è più facile…». Le parole dell’attaccante della Juventus

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni della FIGC verso la partita tra Italia e Macedonia del Nord. Così lo juventino.

NAZIONALE – «Mi manca tantissimo, mi dispiace non aver partecipato agli ultimi due raduni e alle rispettive partite per infortunio. Sono contentissimo di essere qui, di dare una mano alla squadra e di fare quello che chiede il mister».

IMPORTANZA PARTITA – «La gara di domani rappresenta una partita fondamentale, ci giochiamo la qualificazione. Il mister è una persona seria, ha portato ragazzi seri e vogliamo fare tutti bene».

MACEDONIA – «Non dobbiamo sottovalutarli, in campo internazionale le partite sono difficili. Bisogna giocare come abbiamo giocato nelle ultime partite che io purtroppo ho visto da casa. Il gioco c’è e anche la voglia di fare bene e raggiungere il risultato attraverso il dominio del gioco come ci chiede il mister. Ovviamente se hai il pallone hai più vantaggio».

OLIMPICO – «Sarà bellissimo giocare nell’Olimpico, vediamo domani cosa riusciremo a fare».

