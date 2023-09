Chiesa conquista anche il Ct Spalletti: la seconda punta della Juve avrà questo ruolo in Nazionale verso Euro 2024

Chiesa sta tornando ai suoi livelli con la Juve dopo il lungo periodo di stop causa infortunio e la lenta ripresa. Ma non solo.

Per il Corriere della Sera, infatti, la nuova seconda punta di Allegri gode di massima considerazione da parte del del Ct Spalletti non solo per le sue qualità in campo, ma anche caratteriali. L’allenatore della Nazionale, quindi, lo considera insieme a Barella, Di Lorenzo e Donnarumma come uno dei leader e degli uomini spogliatoio dell’Italia in avvicinamento ad Euro 2024.

