Ferrero: «La Juventus non è solo sport, i giocatori muovono gli animi delle persone». Le dichiarazioni del presidente

Ferrero, presidente della Juventus, è stato uno dei partecipanti della festa di inaugurazione dell’area infanzia aperta questa mattina nei locali UGIDUE, centro UGI destinato ai servizi per la riabilitazione e il reinserimento di bimbi e ragazzi in terapia e guarita. Il numero 1 del club ha rilasciato queste dichiarazioni.

FERRERO – «La Juventus non è solo sport, ma è anche intervento educativo e sul sociale. Fa tantissime iniziative sul territorio. Come hanno sottolineato i relatori, è anche la forza del calciatore in divisa che muove gli animi delle persone. I giocatori della Juve, in particolare, sono molto richiesti. Noi siamo molto lieti di poter aiutare questo tipo di iniziative che servono ad aiutare i bambini a guarire ed educarli. Abbiamo collaborato tante volte con Casa Ugi e continueremo a collaborare per questo tipo di iniziative. Noi siamo sempre stati presentia all’ospedale. I nostri calciatori visitano i bambini e la società fornisce magliette, supporti e vicinanza. C’è stato anche un torneo di calcio della squadra di questi bambini a cui hanno preso parte anche i nostri calciatori».

