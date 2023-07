Chiesa e Vlahovic, la Juve non fa sconti: ecco le richieste del club. Le CIFRE per la cessione dei due gioielli bianconeri

Come riportato da alfredopedulla.com, per Chiesa la Juve non scende al momento da una valutazione di 55-60 milioni più bonus. Vlahovic, invece, non si muoverà per meno di 75-80 milioni più eventuali bonus.

Finora si registrano solo sondaggi di Newcastle e Liverpool per Chiesa, mentre il Chelsea si è informato su Vlahovic tramite intermediari, ma non ha presentato alcuna offerta ufficiale.

