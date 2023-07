Pogba Juve: cosa filtra dopo il viaggio in Arabia Saudita del centrocampista francese. Le ultime novità

Tiene banco in casa Juve anche il futuro di Paul Pogba dopo il viaggio in Arabia Saudita. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, inizialmente si pensava che fosse lì per trattare con l’Ittihad.

Tuttavia, stando a quanto filtra, il numero 10 della Juve è andato solo per motivi personali. Al momento non ci sarebbero offerte dirette al giocatore e alla Juventus.

