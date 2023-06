Chiesa e Vlahovic via dalla Juve? Paganini svela: «Due nomi in caso di doppio addio». Le dichiarazioni in esclusiva

Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Chiesa e Vlahovic.

ZANIOLO E ICARDI – «Il rischio che possano partire entrambi c’è. È un rischio calcolato, perché la Juventus per cedere questi due giocatori prenderà in considerazione solo offerte veramente irrinunciabili. Non li ha messi nella lista degli incedibili proprio per questo fatto. È anche vero che entrambi non hanno legato con Allegri e questo è un fattore da tenere in considerazione. Va anche detto che la Juventus si sta già guardando in giro, perché ha già un accordo di massima con Zaniolo, che potrebbe sostituire Chiesa, e ha già fatto più di un sondaggio con Icardi. Lui andrebbe eventualmente andare a prendere il posto di Vlahovic insieme a Milik».

