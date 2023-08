Chiesa, gol e giocate: la Juve racconta la partita di Fede con l’Udinese dal riscaldamento alla festa coi tifosi – VIDEO

Chiesa è stato il migliore in campo e il protagonista assoluto della vittoria della Juve contro l’Udinese per 0-3.

Occhi puntati sulla partita di Fede 7⃣ — JuventusFC (@juventusfc) August 23, 2023

L’attaccante ha segnato il gol dell’immediato 0-1, ha propiziato lo 0-3 con un tacco per Cambiaso e ha regalato altre giocate super. La Juve ha raccontato la prima partita di Fede, dal riscaldamento fino alla festa coi tifosi, con un video interamente dedicato a lui pubblicato su You Tube.

