Lukaku Juve, la Roma si allontana: per il Chelsea c’è solo l’offerta araba, non è disposto a cedere l’attaccante in prestito

Lukaku stuzzica la Roma che è in cerca di un attaccante, ma il Chelsea non è disposto a cedere l’attaccante seguito da tempo dalla Juve in prestito.

Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, i Blues hanno ricevuto solo un’offerta a titolo definitivo dall’Arabia che il belga non ha accettato, ma che resterà sul tavolino fino ad oltre la fine del mercato europeo.

