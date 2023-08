Morata Juve, nodo clausola con l’Atletico Madrid: la novità di Di Marzio sulla trattativa per l’attaccante spagnolo

Morata è stato bloccato dalla Juve nel caso in cui dovesse riuscire a cedere Kean a titolo definitivo. Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, però, c’è un nodo da risolvere con l’Atletico Madrid.

Gli spagnoli vogliono eliminare la clausola rescissoria per non rischiare che Alvaro possa andare via a pochi giorni dalla fine del mercato senza avere un sostituto. In questo senso ci sono contatti tra l’entourage dell’attaccante e il club per eliminare la clausola. Se così sarà, allora Morata resterà a Madrid, altrimenti la pista Juve sarà ancora aperta.

