Lukaku Juve, Pochettino ci ripensa: vuole parlarci per reintegrarlo al Chelsea. L’ultima indiscrezione di Di Marzio

Pochettino vuole parlare con Lukaku, obiettivo di mercato della Juve, per capire se ci sono margini per farlo rientrare in gruppo.

E’ questa l’ultima indiscrezione riportata da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport. L’allenatore dei Blues si è convinto che, forse, tenere l’attaccante belga ad allenarsi a parte può essere controproducente, visti i problemi di Broja e Jackson. La telenovela Lukaku continua…

