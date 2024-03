Il giornalista Luca Cilli ha parlato del futuro alla Juve di Federico Chiesa. Ecco le sue parole

Luca Cilli, a News.Superscommesse.it, si è soffermato sul futuro di Federico Chiesa alla Juve.

PAROLE – «La Juventus ha un direttore sportivo molto bravo e capace nel gestire determinate situazioni come Cristiano Giuntoli, sono convinto che prenderà la migliore decisione possibile sia per la Juventus che per Federico Chiesa. E’ un giocatore forte, talentuoso, purtroppo nell’ultimo periodo è stato frenato da tutta una serie di infortuni che lo hanno limitato nell’esprimere il massimo del proprio potenziale. Lo ritengo uno dei top player del nostro calcio, e uno con le sue caratteristiche alla Juventus potrebbe fare sempre comodo. Poi chiaramente molto dipenderà dalle strategie future del club in vista della prossima stagione. Da chi sarà l’allenatore, se resterà Allegri oppure no, dal modulo di gioco e su quali calciatori la Juventus deciderà di investire. Ma uno come Federico Chiesa personalmente lo vorrei sempre in squadra. Al meglio della condizione è un giocatore in grado di fare la differenza e spaccare le partite».

The post Chiesa Juve, Cilli: «Giuntoli farà questa cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG