Fulvio Collovati a a Rai Sport ,ha commentato il futuro delle panchine di Serie A, compresa la Juventus. Le parole:

PAROLE – «L’unico allenatore delle prime otto in classifica sicuro di rimanere sulla panchina della sua squadra nella prossima stagione è Simone Inzaghi, il resto sono tutti incerti a partire da Thiago Motta che lo vogliono 3-4 squadre, per non parlare di Pioli, Sarri, De Rossi e Calzona. Nemmeno su Allegri metto la mano sul fuoco perché in questi due mesi possono accadere tante cose».

The post Futuro Allegri, Collovati ha dubbi: «Non metto la mano sul fuoco, in questi due mesi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG