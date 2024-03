Le parole di Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa e quel paragone con l’ex Juventus

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Frosinone. Ecco un estratto delle sue parole, con un riferimento a un ex Juve…

COMMENTO– «Il Sassuolo a Verona non meritava di perdere, per me la squadra ha fatto vedere che c’era e copriva bene il campo, non siamo stati così pericolosi come credo non lo è stato il Verona. L’infortunio di Berardi deve essere una grossa spinta per tutti noi a fare di più».

PARAGONE MICCOLI – «Il discorso riguarda tutti noi. Io gliel’ho detto ‘non t’ho mai allené, mi sembravi Miccoli’ gli ho detto, ti ho visto due allenamenti, ma niente, dopo due allenamenti e un tempo e mezzo non lo posso utilizzare. Siamo tutti vice Berardi in questo momento, dobbiamo prenderci delle responsabilità».

