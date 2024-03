Sabatini duro: «Se ne è parlato abbastanza, ma non tanto. Di Berardi quasi nulla. Di Barella il giusto, ma le sue capriole…»

Sandro Sabatini nell’articolo di Tuttosport si scaglia contro il centrocampista dell’Inter, confrontando il suo comportamento con quello avuto da Domenico Berardi. Le sue parole:

BERARDI E BARELLA – «Berardi stava fermo, paralizzato dal dolore. Barella si rotolava, premiato dall’arbitro. Berardi in lacrime, agonia sua e del Sassuolo. Barella con gioia, rigore gol e abbracci fino allo scudetto. Berardi e Barella campioni d’Europa nel 2021: il link azzurro che unisce tutto, anche le contraddizioni. Vicini per la Nazionale. Distanti per il resto. All’opposto: uno s’è fatto male davvero, l’altro ha simulato. Se ne è parlato abbastanza, ma non tanto. Di Berardi quasi nulla. Di Barella il giusto, ma le sue capriole sono passate in secondo piano rispetto all’errore dell’arbitro Ayroldi. Che, per la cronaca, è stato sospeso al pari di Marchetti (Torino-Fiorentina) e Di Bello (Lazio-Milan)».

GLI ARBITRI – «Convocati d’urgenza dal designatore Rocchi, ieri gli arbitri hanno affidato a una terapia di gruppo il loro destino. Si sentono offesi e non protetti. Innanzitutto dalla Lega, che non si oppone alla caccia al fischietto maledetto. E anche dalla Federazione, troppo soffice quando ascolta le dichiarazioni fiammeggianti di Lotito e De Laurentiis o la strategia verbale più felpata ma comunque ben congegnata di Cairo. Sia Lega che Federazione, peraltro, indicano Nba e Premier League come esempi per il calcio italiano. Discorsi già sentiti da quasi

venti anni…».

