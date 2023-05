Chiesa spaventa il Lecce: il precedente dell’esterno in Serie A contro la squadra salentina fa sperare la Juve

Chiesa ha trovato un gol e un assist nella sua unica sfida in Serie A contro il Lecce, vinta in trasferta per 3-1 con la maglia della Fiorentina il 15 luglio 2020.

Questo precedente con la squadra salentina fa ben sperare la Juve in vista della sfida di oggi allo Stadium. L’esterno classe ’97 non va a segno nella massima serie dal 6 gennaio 2022, nell’1-1 casalingo contro il Napoli. Riuscirà a sbloccarsi?

