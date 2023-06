Chiesa via dalla Juve, i problemi tra l’esterno e Allegri e quelli con il contratto: tutti i dubbi sul futuro di Fede

Come riferito da Tuttosport, il futuro di Federico Chiesa sarebbe sempre più lontano dalla Juventus, che non ha intenzione di perderlo a zero tra due stagioni. Al momento non si può parlare di rinnovo, viste anche le alte richieste in ballo, ma soprattutto i problemi con Allegri.

La posizione in campo dell’esterno risulta sempre un equivoco tattico difficilmente risolvibile se si continuerà ancora a puntare sul 3-5-2. Liverpool, Newcastle e Aston Villa in primis hanno già preso informazioni: si parte da una base d’asta di 50 milioni di euro.

The post Chiesa via dalla Juve: i problemi con Allegri e il contratto. Tutti i dubbi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG