Chiesa via dalla Juve? Per il club bianconero c’è un solo nome in cima alla lista dei possibili sostituti dell’esterno

Se è vero che Federico Chiesa rappresenta uno dei big della Juve di oggi, è altrettanto vero che il futuro dell’esterno potrebbe presto portarlo a vestire un’altra maglia rispetto a quella bianconera.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, a Torino non vogliono però farsi trovare impreparati: in caso di addio dell’ex viola, infatti, si punterà tutto sull’acquisto di Nicolò Zaniolo, che in questi giorni ha aperto al possibile ritorno in Italia.

