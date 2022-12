Rischia grosso il difensore del Monza, Armando Izzo. Il dda di Napoli avrebbe chiesto una condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione per il centrale

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano sarebbe questa la condanna chiesta per Izzo per i fatti risalenti ai tempi dell’Avellino per Associazione camorrista e frode sportiva.

