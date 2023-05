Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa e tifosa della Juventus, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1

POSIZIONE UEFA – C’è anche la variabile Uefa: nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa Scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega: la Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto. Passi di avvicinamento non se ne sono visti al momento. Naturalmente la questione riguarda l’accordo del settlement agreement concluso a settembre dell’anno scorso sul Financial Fair Play che, alla luce dei fatti nuovi, potrebbe essere ridiscusso.

