Gabriele Cioffi ha concesso un’intervista a DAZN prima di Juve Udinese.

VITTORIA – «Credo che questo successo sia un premio alla determinazione che i ragazzi hanno avuto nel credere alle mie idee, al mio modo di lavorare. Hanno sofferto, non hanno permesso alla fatica di entrare. Tutti bravi, anche i sostituti sono entrati bene».

VITTORIE CON LE GRANDI – «Nel calcio non c’è casualità, c’è sempre un motivo. Credo che vada all’inserimento di un giocatore come Lautaro Giannetti che ha portato letture, calma. I ragazzi hanno dato tutto. Il lavoro non è mai mancato, non è sempre facile quando non vieni premiato».

SALVEZZA – «Ci alleneremo come una squadra che ha perso tutte le partite e giocando come una squadra che le ha vinte tutte. Non alleno un gruppo presuntuoso, ma ragazzi di carattere che hanno saputo sempre tenere botta. Sappiamo che l’aspetto fisico è predominante nel gruppo, ma ci vuole anche spirito di sacrificio che si trova quando lavori a secco. Ci vuole grande convinzione nei propri mezzi e in ciò che propongo, per questo dico bravi a tutti».

OKOYE – «Madu è una colonna tanto quanto Marco (Silvestri, ndr). Il portiere deve essere considerato un giocatore in termini di mentalità, non mi ha sorpreso. Ho la fortuna di avere tre portieri forti e di poter scegliere».

