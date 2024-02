Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha così parlato dopo la sconfitta dei bianconeri contro l’Udinese: le dichiarazioni

Andrea Cambiaso ha parlato così a Dazn dopo Juve Udinese.

SORPRESO DA QUESTO KO – «Nessuno si aspettava una gara del genere nel risultato. Ci è mancata cattiveria là davanti. E’ mancato poco per fare gol. Nel secondo tempo noi lenti e loro si sono chiusi bene, dovevamo muovere la palla più veloce».

DELUSI PER IL CROLLO IMPROVVISO – «Noi lavoriamo per il nostro percorso, cioè per centrare la Champions. Ci siamo ritrovati a lottare con l’Inter, ma ora continuiamo con serenità il nostro percorso senza farci prendere dal panico ora che abbiamo sbagliato tre partite. Con serenità e lucidità bisogna lavorare».

POSIZIONE MIGLIORE – «Mi sento a mio agio in tutte le zone. Mi piace giocare con la palla, cerco di coprire le posizione giuste e dare il massimo».

FISCHI INGENEROSI – «Siamo la Juventus, oneri e onori. Qui se pareggi sembra una tragedia. Abbiamo fatto un punto in tre partite, abbiamo abituato la gente a un certo tipo di risultati. Oggi è andata così e non mi sorprende».

MOTIVI DEL CALO – «Anche il mister ha detto che ci poteva stare, siamo una squadra giovane. L’Inter è più esperta, ha giocato partite più importante. Dobbiamo rimanere uniti ma non ho dubbi, il gruppo è fantastico».

The post Cambiaso a Dazn: «Ora non facciamoci prendere dal panico, ma i fischi non mi sorprendono» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG