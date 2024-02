Cambiaso a Sky: «Sono mancate cattiveria e fortuna, ma un punto in 3 partite è poco». L’intervista dopo Juve Udinese

Cambiaso ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la sconfitta della Juve contro l’Udinese.

L’ANALISI – «E’ mancata un po’ di cattiveria là davanti. Nel primo tempo abbiamo avuto, anche io, delle occasioni. Ci è mancata un po’ di fortuna anche magari. Nel secondo tempo loro si sono chiusi molto bene, dovevamo girare palla più in fretta, smarcarci di più. Siamo stati un po’ troppo lenti».

ENTUSIASMO PERSO DOPO JUVE EMPOLI – «Non penso. Noi abbiamo sempre guardato noi stessi. Abbiamo un percorso da fare e lo stiamo facendo molto bene. Abbiamo fatto 53 punti e dobbiamo continuare così. E’ un momento di flessione, un punto e 3 partite è poco. Dobbiamo continuare a testa alta, stare sereni e lavorare».

COSA DEVE FARE ORA LA JUVE – «Dobbiamo reagire, stare sereni, lavorare e fare le nostre cose. 53 punti non sono pochi. Dobbiamo avere fiducia, io ho fiducia nei miei compagni e penso loro allo stesso modo. Dobbiamo continuare».

LE CAUSE DEL CALO – «Che ci sia un calo è ovvio, 1 punto i n3 partite è poco. Sono state tre partite diverse tra loro. Con Empoli c’è stato episodi espulsione, con Inter una partita tre due grandi squadre e oggi un po’ così. Penso siano più episodi. Senza ombra di dubbio c’è un calo, dobbiamo reagire e continuare a lavorare con serenità».

IL RUOLO E IL SUO ANNO ALLA JUVE – «Quest’anno per la prima volta ho a che fare con compagni e allenatore di un certo spessore. Mi fa molto piacere, devo continuare a lavorare. Ruolo? Non ho un ruolo preferito, mi piace giocare e cerco di dare il massimo in ogni posizione».

