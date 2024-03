Classifica Serie A: come cambia dopo la vittoria last minute del Bologna nell’anticipo della ventinovesima giornata di campionato

È servito un gol allo scadere di Fabbian al Bologna per piegare la resistenza dell’Empoli al Castellani. Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo l’anticipo della 29esima giornata: felsinei lanciatissimi in zona Champions.

Classifica Serie A

Inter 72

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Udinese 27

Cagliari 26

Verona 26

Empoli 25*

Lecce 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in più

