Colantuono lancia Sportiello: «Portiere affidabile, il Milan può star tranquillo». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport

Stefano Colantuono, ex allenatore di Marco Sportiello ai tempi dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del portiere del Milan. Le sue parole.

COLANTUONO – «Un portiere di sicuro affidamento, anche se la prima caratteristica che voglio sottolineare è che sia un ragazzo per bene. Si è sempre allenato con grande volontà, è uno predisposto al lavoro. Ha una struttura per il ruolo importante. E rispetto a quando l’ho allenato io, sarà sicuramente migliorato. Contro il Newcastle è entrato bene, ha fatto il suo, cioè, ha fatto quello che doveva fare, con una parata molto importante per i rossoneri. Come le ho detto Marco è un portiere affidabile. D’altronde il Milan non lo aveva mica scelto così per caso. Titolare nelle prossime partite? Ci sta sicuramente, lo ha dimostrato l’altra sera. Poi chi meglio di Pioli può saperlo? Una cosa comunque è certa: il Milan con Sportiello può stare tranquillo»

