Facundo Colidio torna all’Inter, dopo la conclusione della sua esperienza in prestito al Tigre: il suo futuro è un’incognita

Era arrivato all’Inter nel 2017 dal Boca Juniors per circa 10 milioni di euro, adesso Facundo Colidio torna in nerazzurro dopo l’ennesimo prestito, stavolta al Tigre in Argentina. Una buona stagione disputata quest’anno come compagno d’attacco di Mateo Retegui (tormentone di calciomercato ed obiettivo dei nerazzurri). Come riporta Tuttosport, il calciatore ha terminato la propria avventura in prestito al Tigre e sta tornando in nerazzurro.

Il suo futuro è tutto un’incognita, ma molto difficilmente potrà trovare spazio nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il suo cartellino si aggira sui 7-8 milioni e potrà essere una carta importante da inserire come contropartita per raggiungere altri obiettivi di mercato in entrata.

L’articolo Colidio, futuro tutto da scrivere. Intanto torna all’Inter dopo il prestito al Tigre proviene da Inter News 24.

