Fulvio Collovati sicuro, l’ex Inter ha avvisato circa la possibilità che la Juve possa perdere un big in caso di permanenza di Allegri

Fulvio Collovati è sicuro. Intervenuto a Rai Sport ha parlato così dei rivali dell’Inter (almeno potenzialmente) per lo Scudetto. L’ex nerazzurro parla in questo modo sul possibile addio di Chiesa dalla Juve al termine della stagione.

COLLOVATI SI CHIESA – «Se Allegri rimarrà in panchina sono sicuro che verrà messo sul mercato. Lo farei anch’io. I numeri sono numeri e Chiesa ha fatto 5 gol. In rapporto a quanto è stato pagato ha dato poco. Se la Juve troverà qualche squadra inglese disposta a spendere lo darà via per rientrare della spesa fatta. E’ un giocatore che finora ha deluso le aspettative».

L’articolo Collovati avvisa la Juve: «Sicuro, se Allegri rimarrà questo big va via» proviene da Inter News 24.

