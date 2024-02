Collovati: «Chiesa ha deluso e la Juve lo darà via se Allegri rimarrà in panchina». La sentenza dell’ex difensore

Collovati, ex difensore campione del mondo nel 1982, intervenuto ai microfoni di Rai Sport ha detto la sua sul possibile addio di Chiesa alla Juve a fine stagione.

COLLOVATI SI CHIESA – «Se Allegri rimarrà in panchina sono sicuro che verrà messo sul mercato. Lo farei anch’io. I numeri sono numeri e Chiesa ha fatto 5 gol. In rapporto a quanto è stato pagato ha dato poco. Se la Juve troverà qualche squadra inglese disposta a spendere lo darà via per rientrare della spesa fatta. E’ un giocatore che finora ha deluso le aspettative».

The post Collovati: «Chiesa ha deluso e la Juve lo darà via se Allegri rimarrà in panchina» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG