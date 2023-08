Collovati non ha dubbi sulla Juve: «Se riesce a comprare quei due giocatori è da scudetto! Vlahovic? Ecco cosa penso»

Fulvio Collovati, intervenuto a Calcio Totale, ha individuato in Lukaku e Amrabat i colpi necessari del calciomercato Juventus per aspirare di vincere lo Scudetto, bocciando di fatto Vlahovic, non idoneo per lui al gioco di Allegri. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Bisogna chiedersi come mai la Juve ha cercato insistentemente prima Kessie e ora Amrabat. Evidentemente ha bisogno assolutamente di un centrocampista che in questo momento la Juve non ha. Poi su Vlahovic non sono sicuro che rimanga. Chiedetevi perché non ci sono state offerte per Vlahovic. Cosa manca alla Juve? Amrabat e Lukaku e poi può pure vincere lo scudetto perché Lukaku ha avuto richieste da Arabia, Inter e Tottenham adesso ma c’è stata qualche squadra che si è mossa per Vlahovic? Vi rispondo io: no e secondo me non rimarrà alla juve e se tieni Allegri non va bene Vlahovic».

