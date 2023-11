Le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, sul derby d’Italia in programma domenica tra Juventus ed Inter

Fulvio Collovati, ex giocatore, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della sfida tra Juventus ed Inter.

Domenica c’è Juve Inter. Domanda secca chi è favorito in questa partita secca

«Attualmente l’Inter è avanti, ma dopo la sosta è sempre difficile dire…Se guardo la classifica, il percorso e lo stato di forma degli attaccanti, è chiaro che l’Inter è favorita. Però la Juve gioca in casa, sta bene e ha Chiesa che sta bene quindi è una partita che non riesco a definire. Io ne ho giocate tante, è una classica. E’ una sfida sul filo dell’equilibrio».

Chi potrebbe essere l’uomo decisivo da una parte e dall’altra

«Per la Juve potrebbe essere la partita di Vlahovic e del suo rilancio. Il fatto che abbia iniziato le ultime in panchina è demerito suo e non di Allegri. In una partita così si potrebbe esaltare. L’Inter è una squadra che fa gol con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco… Però direi che la coppia Thuram-Lautaro è quella che la Juve deve temere».

