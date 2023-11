Collovati ha voluto rilasciare ai microfoni di Juventusnews24 sottolineando il potenziale del centrocampo dell’Inter

Fulvio Collovati ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in esclusiva a Juventusnews24 parlando del centrocampo dell’Inter.

«E’ chiaro che deve fare i conti col portafoglio. Se facciamo finta che il portafoglio sia pieno, la Juve avrebbe bisogno anche di due centrocampisti, anche se non fa le coppe. Le serve un grande regista come potrebbe essere De Paul. Poi a me piace molto Thuram che costa 40-50 milioni e quindi penso sia difficile. Andrei quindi su Hojbjerg che è già nel mirino della Juve. La differenza oggi la fanno i centrocampisti che fanno gol e in Italia sono sempre meno. L’Inter, ad esempio, ne ha presi con queste attitudini. Penso a Barella e Frattesi. Avere questi centrocampisti è una fortuna per ogni squadra».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Collovati: «La forza dell’Inter e il centrocampo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG