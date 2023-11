Collovati stronca la Juve: «Inter più forte, Allegri sta facendo un miracolo!». Le dichiarazioni sul Derby d’Italia

A Rai Sport, Collovati ha presentato così Juve–Inter.

COLLOVATI – «L’Inter secondo me è la squadra più forte del campionato perché ha l’organico migliore. Nella Juve Allegri sta facendo un miracolo con questa squadra perché non c’è paragone in difesa e a centrocampo tra le due squadre, l’Inter è più forte, però Allegri sta facendo dei miracoli. È una partitissima, soprattutto perché viene dopo la sosta dove ci sono tante incognite».

