L’attaccante del Monza, Lorenzo Colombo, dopo il match vinto contro il Milan con un suo gol, si è espresso così nel postpartita

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Monza Milan, Lorenzo Colombo esprime tutte le proprie emozioni per il gol realizzato contro la sua squadra e per la vittoria ottenuta.

PAROLE – «Prevale lo stupore. Non ci crediamo ancora, eravamo sopra, ci hanno rimontato. Siamo riusciti in questa grande impresa e siamo molto contenti. La mia non esultanza Sicuramente volevamo tanto una vittoria contro una big, è arrivata proprio contro il Milan che per me significa tantissimo, è la mia seconda casa. Non vedo l’ora di festeggiare con i miei compagni. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia»

