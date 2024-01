L’ex difensore Ciccio Colonnese si è espresso sul duello tra bianconeri e nerazzurri per il dominio in Serie A.

TAG24 ha intervistato Francesco Colonnese che ha parlato del duello Scudetto Inter-Juventus in questi termini: “Adesso è evidente che la Juventus punta al titolo, perché fino a oggi si era nascosta dietro a un dito continuando a sostenere che l’obiettivo fosse il quarto posto, ma sapevamo tutti che non era davvero così. Anzi, i bianconeri ci credono fermamente e oggi è una certezza che vogliano lottare per lo scudetto”.

Il consiglio

“L’Inter lo sapeva già prima, ma adesso è una certezza assoluta e questo è un motivo in più per cercare di non mollare e vincere le sue partite, senza cadere in nessun tipo di tranello mediatico. Questi sono tutti i giochi che servono per aumentare la pressione, ma i nerazzurri devono essere concentrati sul proprio obiettivo come ha fatto fino a oggi“.

Allegri Massimiliano

Il sentimento

“Questa squadra, l’Inter, negli ultimi anni, è diventata un po’ l’oggetto di antipatia per tutti. Questo capita quando cominci a far paura, quando inizia a vincere. Per tanti anni nerazzurri sono stati simpatici, e non hanno vinto. Credo però che al popolo nerazzurro faccia piacere, a questo punto, diventare antipatico“.

