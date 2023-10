Il trequartista del Monza, Andrea Colpani, continua ad essere osservato con interessa dall’Inter in ottica calciomercato futuro

L’Inter continua a tenere d’occhio Andrea Colpani nel suo super inizio di stagione con la maglia del Monza. I nerazzurri sondano il terreno con i propri scout e pensano al futuo.

Come sottolinea Sport Mediaset, la pista che porterebbe il trequartista classe ’99 in nerazzurro può diventare parecchio interessante in futuro per via degli ottimi rapporti con il Monza e con l’agente del calciatore, Tullio Tinti.

L’articolo Colpani Inter, pista interessante per il futuro: questi i due motivi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG