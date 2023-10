Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è intervenuto su alcuni temi di calciomercato come Broja e sul futuro di Asllani

Intercettato da alcuni giornalisti all’evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso di direttore sportivo della Federazione Albanese, il DS dell’Inter, Piero Ausilio si è espresso così in merito al presunto interesse dei nerazzurri per Armando Broja del Chelsea ed ha detto la sua anche su Kristjan Asllani. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sport.rtsh.al.

SU BROJA – «No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all’Inter non c’è alcuna possibilità».

SU ASLLANI – «È stato preso perché lo riteniamo, anche se giovanissimo importante per l’Inter, come tutti i giovani ha bisogno di tempo. Crediamo in lui, anche l’allenatore. Nell’ultimo mercato abbiamo fatto uscire Brozovic per creargli più spazio. In quella posizione abbiamo Çalhanoglu. L’esperienza con la Nazionale lo renderà più forte. Crediamo molto in lui».

