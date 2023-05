Massimiliano Allegri ha parlato così di come ha reagito lui stesso alle sentenze nell’intervista post Empoli Juve

Così Allegri a DAZN dopo Empoli Juve su dove deve ripartire il club bianconero.

DA DOVE RIPARTIRE – «Dopo tanto buio ci deve essere la Juve. Quest’anno ci sono mancati gol davanti, abbiamo avuto poca percentuale realizzativa. La Juventus si è sempre rialzata. Dobbiamo essere lucidi per preparare l’anno prossimo e ripartire che non ci saranno più problematiche che ti buttano fuori di testa. Non so come siamo arrivati a questo punto, io sono il primo perché a livello psicologico è allucinante».

L’INTERVISTA DI ALLEGRI A DAZN DOPO EMPOLI JUVE

