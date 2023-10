Rocco Commisso ha parlato dell’acquisto della Fiorentina da parte sua, svelando un retroscena di qualche anno fa

In un incontro al Viola Park, Rocco Commisso ha svelato un retroscena sul suo acquisto più grande: la Fiorentina.

LE PAROLE – «Spero di aver colto un’opportunità. Avevamo parlato di Milan o di altre squadre, è vero. Io ho fatto la prima offerta da 165 mln per la Fiorentina nel 2016, ma la rifiutarono. Ci riprovai anche nel 2017, ma loro volevano 300 milioni. Infine nel 2019 le cose non andavano bene qui, sa per quanto abbiamo chiuso? 165 milioni».

