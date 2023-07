Le parole di Moreno Longo, tecnico del Como, sugli obiettivi della prossima stagione: «Vogliamo alzare l’asticella»

Il tecnico del Como, Moreno Longo, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui parla degli obiettivi dei lariani per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.

COMO – «Abbiamo una proprietà ambiziosa che sta dando tanto al Como e alla città di Como. Fondamentale per noi sul campo è pensare di costruire una squadra per arrivare a quell’obiettivo. Abbiamo consolidato la B ed è normale che adesso si voglia alzare l’asticella. I playoff sono dunque il primo obiettivo. Pensiamo a mettere un mattone in più per soddisfare l’ambizione che la nostra proprietà giustamente ha».

CHE SQUADRA VEDREMO – «Credo più propositivo fin da subito: abbiamo una serenità che ci permette di essere così. Mi piace dare una forte identità sui principi, però mettendo i calciatori nelle condizioni di potersi esprimere secondo le loro caratteristiche. Non mi piace mettere il modulo prima del giocatore».

FABREGAS – «Ero al corrente del suo pensiero (Allenare la primavera del club, ndr.), abbiamo avuto modo di confrontarci. Si vedeva la sua voglia di assorbire, di capire. Solo i grandi campioni sono così. Ci capiterà di lavorare a stretto contatto, da ottobre la Primavera dovrebbe lavorare qui con noi, nel campo vicino. Questi confronti sono opportunità per entrambi: arricchiscono reciprocamente. Se sarò bravo a cogliere ciò che ha vissuto questo campione, imparerò anche io»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG