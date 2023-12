Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha rilasciato queste parole sul Milan. Ecco il suo pensiero

Le parole di Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, sul Milan. Ecco il suo pensiero:

«Il ritardo in classifica non è incolmabile. Credo che un giudizio sul Milan lo potremo dare quando sarà al completo e soprattutto quando Bennacer sarà tornato al 100%. Uscire dall’Europa potrebbe essere un vantaggio per la rincorsa scudetto? In ottica campionato certo, sarebbe un vantaggio, soprattutto a febbraio e marzo non avere le partite di coppa potrebbe essere un vantaggio»

